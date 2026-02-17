Συναγερμός στην Ουάσιγκτον: Η αστυνομία συνέλαβε ένοπλο έξω από το Καπιτώλιο - Real.gr

Ανησυχία επικράτησε σήμερα, Τρίτη (17/2) στην Ουάσιγκτον, καθώς ένας 18χρονος βγήκε από το όχημα του οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο κατευθύνθηκε προς τη δυτική πλευρά του κτηρίου του Καπιτωλίου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα του Καπιτωλίου είδαν τον ένοπλο και έδρασαν άμεσα, βγάζοντας τα όπλα τους και διατάζοντας τον νεαρό να ρίξει το όπλο. Ο τελευταίος υπάκουσε και αφού τον αφόπλισαν, τον συνέλαβαν.

Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, Μάικλ Σάλιβαν, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύλληψη, δήλωσε ότι ο άγνωστος άνδρας πάρκαρε ένα SUV κοντά στο Καπιτώλιο, βγήκε από το αυτοκίνητο και έτρεξε «αρκετές εκατοντάδες μέτρα» προς το κτήριο, όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και του έδωσαν εντολή να πέσει στο έδαφος.

Ο ένοπλος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και γάντια και είχε στο όχημά του στρατιωτικό κράνος τύπου Kevlar και αντιασφυξιογόνο μάσκα.

A person in custody has been apprehended after being armed with a firearm near the U.S. Capitol. The incident occurred in the West Front Area of the Capitol. The Capitol Police are currently on scene, and further details are being withheld. Road closures are anticipated in the… pic.twitter.com/qUqETmw3AS — District Today (@districttoday) February 17, 2026

Το κυνηγετικό όπλο ήταν γεμάτο και είχε επιπλέον σφαίρες πάνω του, είπε ο Σάλιβαν. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, το κίνητρο του συλληφθέντα ερευνάται, συμπεριλαμβανομένου του αν ο στόχος ήταν μέλη του Κογκρέσου. Το Κογκρέσο δεν συνεδρίαζε σήμερα λόγω προγραμματισμένης διακοπής των εργασιών.

Ο Σάλιβαν είπε ότι το τμήμα διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό από το συμβάν, αλλά ζήτησε από τους πολίτες να προσκομίσουν τυχόν βίντεο που μπορεί να έχουν από το περιστατικό.

U.S. @CapitolPolice on incident today: “A gentleman parked…he exited the vehicle with a shotgun and began running up towards the Capitol…Capitol police officers observed this individual, challenged him and ordered him to drop the weapon and get on ground which he did comply… pic.twitter.com/7EhRK1hTmL — CSPAN (@cspan) February 17, 2026

«Ποιος ξέρει τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε αστυνομικούς εδώ;», είπε ο Σάλιβαν, προσθέτοντας ότι το τμήμα είχε πραγματοποιήσει ασκήσεις για περιστατικά με ενεργούς σκοπευτές σχεδόν στο ίδιο σημείο τους τελευταίους μήνες.

Ο Σάλιβαν δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του συλληφθέντα, αλλά είπε ότι ο νεαρός δεν ήταν γνωστός στις Αρχές και τον περιέγραψε ως μη καταγόμενο από την περιοχή. Είπε επίσης το όχημα δεν ήταν καταχωρημένο στο όνομα του υπόπτου, ο οποίος έχει πολλές διευθύνσεις.

Οι Aρχές διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία και προειδοποίησαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο άνδρας έδρασε μόνος του και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου.