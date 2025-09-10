Πολωνία: Έκλεισαν 4 αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας εν μέσω επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία - Real.gr

Τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, ανάμεσά τους και το διεθνές αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, ανέστειλαν τη λειτουργία τους το βράδυ της Τρίτης, λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας», σύμφωνα με ειδοποιήσεις που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Τα άλλα τρία αεροδρόμια που έκλεισαν είναι το αεροδρόμιο Ρζέσουφ–Γιασιόνκα, το αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, σύμφωνα με τις ίδιες ειδοποιήσεις της FAA.

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας έρχεται λίγες ώρες μετά την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπως είχε ανακοινώσει η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, προειδοποιώντας για απειλή κοντά στις πόλεις Zamosc και Rzeszów. Η Πολωνία είχε ήδη προχωρήσει στην ενεργοποίηση μαχητικών και επίγειων συστημάτων αεράμυνας, ενώ παρέμεινε σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε ο κ. Τουσκ μέσω X. Οι ένοπλες δυνάμεις «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: Reuters