Συναγερμός στην Πολωνία για απειλή από drones – Απογειώθηκαν μαχητικά, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν - Real.gr

Συναγερμός στην Πολωνία για απειλή από drones – Απογειώθηκαν μαχητικά, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν

19:54, 13/09/2025
Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου το Σάββατο, λόγω απειλής επιθέσεων με drone στην γειτονική Ουκρανία, και το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία έκλεισε, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Οι ενέργειες αυτές είναι προληπτικού χαρακτήρα και στοχεύουν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διοίκησης, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και μια ζώνη γύρω από αυτό,  ενώ ακούστηκαν σε κάποιες περιοχές σειρήνες συναγερμού.

