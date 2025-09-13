Συναγερμός στην Πολωνία για απειλή από drones – Απογειώθηκαν μαχητικά, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν - Real.gr

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου το Σάββατο, λόγω απειλής επιθέσεων με drone στην γειτονική Ουκρανία, και το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία έκλεισε, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Οι ενέργειες αυτές είναι προληπτικού χαρακτήρα και στοχεύουν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διοίκησης, σύμφωνα με το Reuters.

French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Παράλληλα, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και μια ζώνη γύρω από αυτό, ενώ ακούστηκαν σε κάποιες περιοχές σειρήνες συναγερμού.

⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025