Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο στο Ντάλας - Real.gr

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σχολείο, μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο.

Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο.

Λίγο πριν τις 13:10 (τοπική ώρα), η αστυνομία έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Shooting at Wilmer Hutchins high school in Dallas, Texas massive police response.

At least one person shot student started to run out of the school in fear Dallas police are trying to clear the high school story is developing. pic.twitter.com/bHJgbupY0g

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 15, 2025