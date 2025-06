ΗΠΑ: Έντεκα τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε κέντρο για άστεγους στο Όρεγκον - Real.gr

Ένας άνδρας έχει συλληφθεί από τις Αρχές.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε κέντρο για τους άστεγους στο Σάλεμ του Όρεγκον, το βράδυ της Κυριακής.

Δεν είναι γνωστό σε τι κατάσταση είναι οι τραυματίες. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα από τα θύματα αιμορραγούσε ακατάσχετα από τον λαιμό.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19.15 (τοπική ώρα, ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα) σε εγκατάσταση που διαχειρίζεται η οργάνωση Union Gospel Mission, η οποία βοηθά «άνδρες, γυναίκες και παιδιά να απελευθερωθούν από την έλλειψη στέγης» μέσω του χριστιανισμού.

