Συναγερμός στις ΗΠΑ: Φρουροί πυροβόλησαν άτομο έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA - Real.gr

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, όταν οι φύλακες πυροβόλησαν ένα άτομο.

Φρουροί στην έδρα της CIA άνοιξαν πυρ εναντίον ενός ατόμου νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σε αυτό που η υπηρεσία αποκάλεσε «περιστατικό ασφαλείας», δήλωσε στo NBC News άτομο με γνώση του θέματος.

Ο μη θανατηφόρος πυροβολισμός, όπως χαρακτηρίζεται, στην ιδιοκτησία της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας, ο Γιάρον Λισίνσκι και η Σάρα Μίλγκριμ, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της πρωτεύουσας της Ουάσινγκτον.

Η κεντρική πύλη είναι προς το παρόν κλειστή και οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, δήλωσε εκπρόσωπος.

