Αμβούργο: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό - Τρεις σοβαρά τραυματίες - Real.gr

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα τραυματίες. Μια γυναίκα συνελήφθη από την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις αποβάθρες 13/14. Αρχικά έγινε λόγος για οκτώ τραυματίες, αλλά η αστυνομία διευκρίνισε ότι τρία θύματα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, τρία ακόμη σοβαρά τραυματισμένα και έξι ελαφρύτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, κάποιοι από τους τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα μέσα στα τρένα. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

BREAKING:

3 people have life-threatening injuries after a mass-stabbing at the central train station in Hamburg.

12 people were stabbed. pic.twitter.com/6lezG59rA1

