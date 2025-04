Τραγωδία στο Ιλινόι: Aεροπλάνο συνετρίβη μετά από πρόσκρουση σε καλώδια ηλεκτρισμού - Τέσσερις νεκροί - Real.gr

Τέσσερα άτομα από το Ουισκόνσιν σκοτώθηκαν το Σαββατοκύριακο όταν ένα μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη στο Ιλινόι.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι τέσσερα άτομα επέβαιναν στο Cessna 180, το οποίο συνετρίβη σε ένα χωράφι νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Memorial της Κομητείας Coles γύρω στις 10:15 π.μ. Κανείς δεν επέζησε από τη συντριβή.

Σύμφωνα με το CBS News, το δυστύχημα σημειώθηκε αφού το αεροσκάφος χτύπησε σε καλώδια υψηλής τάσης. Aπό τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους ανασύρθηκαν οι σοροί δύο ανδρών και δύο γυναικών.

Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) βρισκόταν στο σημείο διεξάγοντας έρευνα, ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα αναλάβει την κύρια διερεύνηση του δυστυχήματος.

Τα ονόματα των θυμάτων δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

4 killed when small plane hits powerlines and crashes in central Illinois

The crash occurred at around 10:15 a.m. local time on County Line Road in Trilla, Illinois, about three miles south of Mattoon in Coles County, according to Illinois State Police and the Coles County… pic.twitter.com/sHaxoStMb7

