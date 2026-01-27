Συναγερμός στο Ιράν: Αναφορές για έκρηξη σε πυρηνική εγκατάσταση στο Πάρτσιν - Real.gr

Συναγερμός σήμανες στο Ιράν καθώς σύμφωνα με φήμες που κυκλοφόρησαν σε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούστηκαν ισχυροί κρότοι κοντά στην στρατιωτική περιοχή του Πάρτσιν, στα περίχωρα της Τεχεράνης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για έκρηξη ή επίθεση στην περιοχή.

Χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν ότι οι ήχοι προήλθαν από τη διεύθυνση του στρατιωτικού συγκροτήματος, χωρίς όμως να είναι σαφές το τι ακριβώς συνέβη. Καμία κρατική ή διεθνής πηγή δεν έχει επαληθεύσει την ύπαρξη περιστατικού στο σημείο.

Σύμφωνα με μήνυμα στο Telegram, το οποίο φέρεται να προέρχεται από κανάλι συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), αναφέρεται: «Αυτή τη στιγμή, οι κάτοικοι έχουν ακούσει ήχους εκρήξεων από την κατεύθυνση της περιοχής Πάρτσιν. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή, τη φύση ή την ακριβή τοποθεσία του ήχου.»

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πάντως λίγο αργότερα ότι η έκρηξη οφειλόταν σε δοκιμές πυραύλων που διεξάγονται στην περιοχή από τους ίδιους.

🚨 BREAKING: Explosion at Iran’s Parchin nuclear site Confirmed by IRGC’s Quds unit. pic.twitter.com/i1kq1JC1j6 — Tousi TV (@TousiTVOfficial) January 27, 2026



