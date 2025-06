Συναγερμός στο Ισραήλ παρά την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ: Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν, αναφορές για νεκρούς - Real.gr

Για ακόμη μία φορά ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ, καθώς οι επιθέσεις ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ συνεχίζονται παρά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία.

Νωρίς το πρωί, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς την ισραηλινή επικράτεια, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχειρία που ξεκινά στις 07:00.

Τραμπ: Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν ότι θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός

Συναγερμός για 4η φορά μέσα σε μια ώρα σήμανε στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές, όπου οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν έντονα, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τέταρτο κύμα πυραύλων από το Ιράν.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από χτύπημα βαλλιστικού πυραύλου σε πολυκατοικία στην Μπερ Σέβα.

Bίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα The Jerusalem Post στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) καταγράφει τη στιγμή του πλήγματος ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουνίου 2025.

Footage circulating on social media shows the moment an Iranian ballistic missile impacted in southern Israel, causing the deaths of three and wounding at least eight more. pic.twitter.com/y99cMvWf6D

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 24, 2025