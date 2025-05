Συναγερμός στο Λίβερπουλ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος που γιόρταζε την κατάκτηση του πρωταθλήματος - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Water Street, όπου αναφέρεται ότι ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αρκετούς πεζούς.

Η μεγάλη παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ού τίτλου του συλλόγου στην Premier League, αμαυρώθηκε από ένα θλιβερό περιστατικό. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Liverpool Echo» ένα αυτοκίνητο, χτύπησε «πλήθος πεζών» στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Αγγλίας που κατέκτησαν οι «reds».

Η Αστυνομία του Λίβερπουλ επιβεβαίωσε πως συνελήφθη ένα άτομο μετά το συμβάν, επισημαίνοντας σε επίσημη τοποθέτησή της: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση (RTC) στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ».

«Υπήρξε η ενημέρωση πως λίγο μετά τις 6 μ.μ. σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αρκετούς πεζούς στην οδό Water. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και ένας άνδρας έχει συλληφθεί». «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», ανέφερε η Αστυνομία.

A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.

It’s looking very intentional from this view.

Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) May 26, 2025