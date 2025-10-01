Συναγερμός στο Μόναχο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας - Ακούστηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί - Real.gr

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση και έχει αποκλειστεί μεγάλη περιοχή.

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε υπό ακόμη άγνωστες συνθήκες στο βόρειο Μόναχο, όπου νωρίτερα σήμερα σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί και έχει επίσης εκδηλωθεί πυρκαγιά, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR και η εφημερίδα BILD,

🇩🇪 A large-scale police and fire operation is underway in the north of Munich, where several explosions occurred and shots were heard.https://t.co/8tWOURXKZW — Argonaut (@FapeFop90614) October 1, 2025

Κατά την BILD, ένα λεωφορείο εντελώς κατεστραμμένο από την έκρηξη βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, όπου εντοπίστηκαν ένας άνδρας νεκρός, ενώ ένας ακόμη άνδρας έφερε τραύματα από σφαίρες.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείo ειδήσεων (dpa), είναι πιθανό η πυρκαγιά να ξεκίνησε από παρακείμενη μονοκατοικία.