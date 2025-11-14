Συναγερμός στο Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς - Εκκενώνεται ο σταθμός - Real.gr

Quantcast
Συναγερμός στο Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς - Εκκενώνεται ο σταθμός
Συναγερμός στο Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς – Εκκενώνεται ο σταθμός

16:29, 14/11/2025
Συναγερμός στο Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς – Εκκενώνεται ο σταθμός

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το μεσημέρι στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η αστυνομία έδωσε εντολή για εκένωση του σταθμού.

 


 


 

 


 

