Συναγερμός στο Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς - Εκκενώνεται ο σταθμός - Real.gr

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το μεσημέρι στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η αστυνομία έδωσε εντολή για εκένωση του σταθμού.

🚨🇫🇷A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9

🔴 Coups de feu à #Montparnasse : Le suspect a été neutralisé par la police.

👉 Il était armé d’un couteau. Il est grièvement blessé et une seconde personne a été blessée durant l’intervention. Un périmètre de sécurité est en place. (Actu17/Temoins) #Paris15 pic.twitter.com/uHbeaaXqin

