Συναγερμός στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Αναφορές για πολλούς τραυματίες - Real.gr

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, σε ένα περιστατικό που οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης χαρακτήρισαν ως ατύχημα και όχι κάποια σκόπιμη πράξη.
Μερικά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ένας συνοδός ενήλικας τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Βερολίνου.
In Berlin, a car crashed into a group of people, injuring several, including many children.
The incident occurred on Seestrasse in the Wedding district. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries. The driver was detained. pic.twitter.com/ddlPEq1jHq
