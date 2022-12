Συναγερμός από πυρά ενόπλου στο Παρίσι: Τρεις νεκροί και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Ο συλληφθείς δεν είναι γνωστός στις γαλλικές υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει ενδεχόμενα ρατσιστικά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

«Διεξάγεται έρευνα για φόνο, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και διακεκριμένη βία» και οι έρευνες έχουν προς το παρόν ανατεθεί στην 2η διεύθυνση της δικαστικής αστυνομίας, διευκρίνισε η εισαγγελία.

«Η επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο της κουρδικής κοινότητας της οδού Ανγκιέν, καθώς και στο απέναντι εστιατόριο και σε κομμωτήριο», δήλωσε στο σημείο της επίθεσης η δήμαρχος του 10ου διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας Αλεξάντρα Κορντεμπάρ. «Ο δράστης έχει τραυματισθεί, όχι πολύ σοβαρά, και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

