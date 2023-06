Συναγερμός για πυρκαγιά σε ουρανοξύστη στα ΗΑΕ - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας από τη φωτιά στο συγκρότημα κατοικιών Ajman One δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Οι ένοικοι του ουρανοξύστη μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία στις πόλεις Ατζμάν και Σαρίγια.

A massive fire engulfs a residential high-rise in the United Arab Emirates' northern city of Ajman pic.twitter.com/Ter6dQJLtU