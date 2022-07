Συναγερμός για συντρίμμια κινεζικού πυραύλου που μπορεί να πέσουν και στην Ελλάδα

Η τελευταία εκτόξευση έγινε την Κυριακή, όταν ένας πύραυλος Long March 5 μετέφερε μια εργαστηριακή μονάδα στον σταθμό Tiangong. Η κινεζική κυβέρνηση δήλωσε την Τετάρτη ότι η επανείσοδος του πυραύλου θα ενέχει μικρό κίνδυνο για οποιονδήποτε στο έδαφος, επειδή πιθανότατα θα πέσει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το CNN πάντως, αν και ο κίνδυνος είναι μικρός, κανείς δεν αποκλείει να πέσουν τμήματα του πυραύλου σε κατοικημένη περιοχή.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

??31 Jul 2022 00:24 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates:? https://t.co/SxrMtcJnj0pic.twitter.com/CZRQBClOAg