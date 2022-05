Καναδάς: Αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα νεαρό άνδρα που περπατούσε σε δρόμο κρατώντας καραμπίνα

Σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα. Ο ύποπτος, η κατάσταση του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι τώρα, είναι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο Πορτ Γιούνιον, μια συνοικία βορείως του κέντρου της πόλης. Τρία από τα σχολεία παραμένουν αποκλεισμένα ενώ στα άλλα δύο συνεχίζονται κανονικά οι σχολικές δραστηριότητες όμως οι εξωτερικές πύλες είναι κλειδωμένες και κανείς δεν μπορεί να μπει ή να βγει, όπως ανακοίνωσε η Σχολική Επιτροπή της Περιφέρειας του Τορόντο.

Toronto police shot a man who was carrying a rifle in the street, after he had caused a school lockdown in the area.#Toronto | #Police

