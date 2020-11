Βιέννη: Ένοπλη επίθεση σε συναγωγή - Ανθρωποκυνηγητό στο κέντρο της πόλης - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Kronen Zeitung

Η εφημερίδα τόνισε ότι η επίθεση έγινε στο δρόμο όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συναγωγή της πόλης. Η Kronen Zeitung και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πυροβολισμούς στην περιοχή μιας γειτονικής πλατείας.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, που επικαλείται η εφημερίδα, ένας φρουρός αστυνομικός λέγεται ότι πυροβολήθηκε και η κατάστασή του είναι σοβαρή. Πρόσθεσε ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

BREAKING - Massive anti-terror operation in #Vienna underway after an attack on multiple locations including a Jewish synagogue. Suspects reportedly still at large.pic.twitter.com/M5121JXCz3