Συναγερμός στη Φλόριντα για τον κυκλώνα Milton - Mπάιντεν: Φύγετε, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου

Ο κυκλώνας, κατηγορίας 5 στην κλίμακα Σαφίρ- Σίμπσον, συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν ως και τα 270 χιλιόμετρα την ώρα και αναμένεται να πλήξει τη μητροπολιτική περιοχή της Τάμπα, όπου ζουν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, αν και οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο Μίλτον μπορεί να αλλάξει.

Εξάλλου, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, είναι πιθανό να υπάρξουν “διακυμάνσεις στην ένταση” του Μίλτον προτού αυτός φτάσει στις δυτικές ακτές της Φλόριντα.

Ο κυκλώνας κινείται από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά στον κόλπο του Μεξικού. Χθες, Τρίτη, πέρασε από τη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού χωρίς να προκαλέσει θύματα, μόνο κάποιες υλικές ζημιές.

“Ολόκληρη η χερσόνησος της Φλόριντα έχει τεθεί σε κατάσταση είτε εγρήγορσης είτε συναγερμού”, δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις.

Streets and stores in St. Petersburg, Florida, have been mostly boarded up in preparation for Hurricane Milton.

Follow live updates: https://t.co/5xCQHSK2Prpic.twitter.com/NiiFRxF7hU