Συναγερμός στη Φλόριντα: Πλησιάζει ο κυκλώνας Μίλτον - «Αν δεν φύγετε, θα πεθάνετε»

Ο Μίλτον, ένας κυκλώνας «κατηγορίας 5» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, που το CNN αποκάλεσε «τον ισχυρότερο της φετινής χρονιάς στη Γη» προβλέπεται να γίνει ο χειρότερος που θα πλήξει εδώ και έναν αιώνα την περιοχή Τάμπα της Φλόριντα – τρίτης πιο πυκνοκατοικημένης πολιτείας των ΗΠΑ-.

Ενισχύθηκε τόσο γρήγορα που άφησε άφωνους ακόμη και μετεωρολόγους: «Δεν έχω λόγια για να σας περιγράψει μετεωρολογικά το μικρό μάτι και την ένταση του κυκλώνα», δήλωσε ο μετεωρολόγος Νόα Μπέργκεν από το Ορλάντο. Aνέφερε ότι είδε ριπές ανέμων ταχύτητας έως και 320 χλμ/ώρα (!) με μέγιστη ταχύτητα επίμονων ανέμων στα 280 χλμ/ώρα.

«Αυτός είναι τώρα ο 4ος ισχυρότερος κυκλώνας που έχει καταγραφεί ποτέ σε αυτήν την πλευρά του κόσμου. Το μάτι του είναι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ με πλάτος σχεδόν 6,1χλμ. Αυτός ο τυφώνας πλησιάζει το μαθηματικό όριο του τι μπορεί να παράγει η ατμόσφαιρα της Γης πάνω από αυτά τα νερά του ωκεανού».

At 10:28 a.m. EDT October 7, the space station flew over Hurricane Milton and external cameras captured views of the category 5 storm, packing winds of 175 miles an hour, moving across the Gulf of Mexico toward the west coast of Florida. pic.twitter.com/MTtdUosiEc

Οι Αρχές των περιοχών της Φλόριντα που αναμένεται να βρεθεί από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο έλεος του κυκλώνα απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις στους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Μιλώντας στο CNN η δήμαρχος της Τάμπα Μπέι, Τζέιν Κάστορ, ρωτήθηκε τι μήνυμα στέλνει στους κατοίκους της πόλης. «Αν επιλέξετε να μείνετε σε κάποια από τις ζώνες εκκένωσης, θα πεθάνετε», είπε.

Aπευθυνόμενη στους απρόθυμους να εκκενώσουν τις εστίες τους σημείωσε ότι «μπορεί να καταφέρατε σε άλλες καταιγίδες, αλλά δεν υπήρξε άλλη σαν κι αυτή. Είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί σε ολόκληρη τη ζωή μου, ούτε οποιοσδήποτε άλλος γεννήθηκε ή μεγάλωσε στην περιοχή της Τάμπα Μπέι», υπογράμμισε.

Tampa Mayor Jane Castor: “I can say this without any dramatization whatsoever: If you choose to stay in one of those evacuation areas, you are going to die.” pic.twitter.com/CP0VmK3TUC