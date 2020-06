Συναγερμός στη Μινεάπολη: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ) στη Μινεάπολη με τουλάχιστον 12 ανθρώπους να δέχονται τα πυρά αγνώστου ή αγνώστων.

Οπως αναφέρει η ανάρτηση της αστυνομίας της Μινεάπολις στο Twitter ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και οι υπόλοιποι 11 που πυροβολήθηκαν φέρουν τραύματα που δεν απειλούν τις ζωές τους. ** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020

Νωρίτερα η αστυνομία είχε καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή στην οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί, στην οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αρκετά μπαρ και εστιατόρια.

Σημειωνεται ότι η Μινεάπολη είναι η πόλη στην οποία σημειώθηκε η δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ μετά την οποία ακολούθησαν μεγάλες διαδηλώσεις και σημειώθηκαν αρκετά επεισόδια στις ΗΠΑ.