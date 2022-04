«Συναγερμός» στη Μολδαβία: Φόβοι ότι ο Πούτιν ετοιμάζει επίθεση

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, μιλώντας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, είπε ότι δεν σχεδιάζει να έχει συνομιλίες για τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, μια επίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών της Υπερδνειστερίας και η καταστροφή δύο κεραιών μέσω των οποίων εκπέμπει το ρωσικό ραδιόφωνο.

Παράλληλα, η Μολδαβή πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για «ηρεμία» και ανακοίνωσε μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας της που συνορεύει με την Ουκρανία. «Καλούμε τους συμπολίτες μας να παραμείνουν ήρεμοι και να αισθάνονται ασφαλείς», τόνισε ανακοινώνοντας την ενίσχυση των ελέγχων στις μεταφορές και των περιπολιών στα σύνορα.

Maia Sandu made some statements on situation in Transnistria

??#Moldova has no plans to blockade #Transnistria, but supports peaceful dialogue and diplomatic solutions

??Moldova is increasing the level of security of state institutions

