Συναγερμός στη Μόσχα – «Δύσκολη» η κατάσταση λέει ο δήμαρχος, ζητά περιορισμό μετακινήσεων

Αυτό φαίνεται από φωτογραφίες που δημοσίευσε η καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα “Vedomosti”.

Οι ίδιες φωτογραφίες δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, τον οποίο διασχίζουν μισθοφόροι της Βάγκνερ.

Russian ???? soldiers set up a machine gun position on the southwest edge of Moscow, according to Vedomosti newspaper

Armed police gathering at the point where the M4 highway - which mutinous Wagner mercenaries are moving along - reaches the Russian capital