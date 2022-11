Συναγερμός στη Μόσχα: Πυρκαγιά στην πλατεία Κομσομόλσκαγια – Βίντεο

Μια μεγάλη έκρηξη αναστάτωσε την πόλη της Μόσχας, στην περιοχή του κεντρικού σταθμού στην πλατεία Κομσομόλσκαγια.

Όπως αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε μια διώροφη αποθήκη με τούβλα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν αυτήν την ώρα να την θέσουν υπό έλεγχο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκταση της φωτιάς είναι περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της φωτιάς και της έκρηξης, με τον ουρανό της ρωσικής πρωτεύουσας να έχει καλυφθεί από μάυρο καπνό.

A fire has broken out in a two-story brick warehouse building near Komsomolskaya Square in central Moscow, the Russian Emergencies Ministry said. courtesy @SputnikInt#Moscow#Fire#Russiapic.twitter.com/Gczi7yacqG — Shadab Ahmed (@ShadabPost) November 20, 2022

In #Moscow, near the Komsomolskaya Square, a strong fire. According to preliminary data, the warehouse is on fire. It is reported that the fire area is about two thousand square meters. pic.twitter.com/82OfnLlDwP — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2022