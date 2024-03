Συναγερμός στη Ρωσία: 13 εργάτες παγιδεύτηκαν σε χρυσωρυχείο

Το ατύχημα σημειώθηκε στο Pioneer, ένα από τα μεγαλύτερα χρυσωρυχεία της Ρωσίας βάσει δυνατότητας επεξεργασίας, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό βρίσκεται στην περιφέρεια Αμούρ Ανατολικής Σιβηρίας, στα νότια σύνορα της Ρωσίας με την Κίνα.

Thirteen miners trapped after a rock fall in a gold mine in #Russia's Amur region. The accident occurred at the Pioneer mine, one of the largest gold mines in Russia based on processing capacity. pic.twitter.com/dzMyu4yntt