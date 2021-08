Συναγερμός στην Αγγλία: Aναφορές για θύματα μετά από πυροβολισμούς στο Πλίμουθ - Βίντεο

Βουλευτής της περιοχής Luke Pollard, έγραψε στο Twitter: «Πραγματικά ανησυχητικά νέα έρχονται από το Keyham. Σας παρακαλώ μείνετε όλοι ασφαλείς, μείνετε σπίτι και ακολουθήστε τις οδηγίες της αστυνομίας».

Σε δεύτερη ανάρτησή του, μάλιστα, αναφέρει: «Ενημέρωση: Περιμένουμε επιβεβαίωση για τον αριθμό των θυμάτων αλλά αυτή δείχνει να είναι μια πολύ σκοτεινή μέρα για την πόλη και την κοινότητά μας», ζητώντας μάλιστα από τους πολίτες να μην αναρτούν φωτογραφίες ή βίντεο των «θυμάτων» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Update: awaiting confirmation of number of victims but this looks like a very grim day for our city and our community.

Please can I ask that you think of the families and our community and not share any images or videos of any of the victims. #keyham