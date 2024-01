Συναγερμός στην Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο - Τρεις τραυματίες

Το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μεταδίδει πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός εκ των τραυματιών. Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο NHK είχε κάνει λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Η συνοικία Ακιχάμπαρα, πολυσύχναστη και δημοφιλής για την αγορά ηλεκτρονικών ειδών, προσελκύει πλήθος τουριστών στην ιαπωνική πρωτεύουσα. Έχει συνδέσει το όνομά της με βιντεοπαιχνίδια, κόμικς και εκκεντρικές τάσεις της μόδας.

