Συναγερμός στην Ινδονησία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροπλάνο της Sriwijaya Air - Αναφορές ότι βρέθηκαν συντρίμμια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Xinhua, AFP

Η αξιόπιστη υπηρεσία καταγραφής πτήσεων Flightradar 24 ανέφερε στο Twitter ότι η πτήση SJ182 έκανε βουτιά 10.000 ποδών μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωσή της.

Video reportedly shows debris from Sriwijaya Air flight SJ182 after disappearing from radar on take off from Jakarta airport. Number of passengers and crew on board is currently unknown. https://t.co/LeQlvgiUHypic.twitter.com/BhHSdFIsbz