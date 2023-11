Συναγερμός στην Ισλανδία για το ηφαίστειο: Εκατοντάδες δονήσεις σε ένα 24ωρο - Κόπηκε στα δύο η γη από τους σεισμούς - ΒΙΝΤΕΟ

Ενδεικτικές οι εικόνες από το κέντρο της πόλης Γκρίνταβικ, όπου η άσφαλτος έχει ανοίξει και αναδύεται ατμός από τις ρωγμές.

Δείτε το βίντεο

Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Νιώθουμε αυτήν την τεράστια αβεβαιότητα τώρα. Θα σημειωθεί έκρηξη και εάν αυτό συμβεί, τί είδους ζημιά θα προκαλέσει», δήλωσε ο Μάθιου Τζέιμς Ρόμπερτς, διευθυντής του τμήματος ερευνών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισλανδίας.

Μέσα σε 48 ώρες έχουν καταγραφεί 1485 δονήσεις.

Κάτοικοι της πόλης του Γκρίνταβικ περιέγραψαν πως απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους νωρίς το Σάββατο, καθώς το έδαφος σειόταν, δρόμοι εμφάνισαν ρωγμές και κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Ο Χανς Βέρα, ένας 56χρονος Βέλγος που ζει στην Ισλανδία από το 1999, περιέγραψε πως το σπίτι του τρανταζόταν συνεχώς.

VIDEO: After 1485 earthquakes in just 48 hours, the Fagradalsfjall volcano in Iceland is on the verge of erupting, with the potential to release a quantity of carbon dioxide exceeding that emitted by the entire human population.#icelandvolcano#IcelandEarthquakespic.twitter.com/XfarldhV55