Ισπανία: Έκρηξη ηφαιστείου στο νησί Λα Πάλμα - Απομακρύνθηκαν κάτοικοι - ΒΙΝΤΕΟ

Έκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε σήμερα στο νησί Λα Πάλμα, στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων. Λίγες ώρες πριν, οι αρχές απομάκρυναν περίπου 40 ανθρώπους, με προβλήματα κινητικότητας και ζώα από αγροκτήματα, από τα χωριά περιμετρικά του ηφαιστείου.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma#volcanologypic.twitter.com/twJwZfbAjw — INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021

Η πρώτη καταγεγραμμένη ηφαιστειακή έκρηξη στο Λα Πάλμα είχε σημειωθεί το 1430, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Στην πιο πρόσφατη έκρηξη, που καταγράφηκε το 1971, ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του, όταν έβγαζε φωτογραφίες κοντά στην περιοχή όπου έρεε η λάβα, όμως δεν υπήρξαν απώλειες περιουσίας.