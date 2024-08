Συναγερμός στην Ουκρανία για απογείωση ρωσικών βομβαρδιστικών και drones - Εκρήξεις στο Κίεβο

Βομβαρδιστικά και drones της Ρωσίας πετούν προς την κατεύθυνση της Ουκρανίας, προειδοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ουκρανικές αρχές, κηρύσσοντας συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές σε μεγάλο μέρος της χώρας, την επομένη μαζικών ρωσικών πληγμάτων εναντίον ενεργειακών υποδομών.

«Η ουκρανική πολεμική αεροπορία επιβεβαιώνει την απογείωση (βομβαρδιστικών Τουπόλεφ) Tu-95MS από την αεροπορική βάση Ένγκελς (σ.σ. της νοτιοδυτικής Ρωσίας). Πύραυλοι ενδέχεται να εισέλθουν στον ουκρανικό εναέριο χώρο σε περίπου δυο ώρες», ανέφερε γύρω στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν πως κατευθύνονται επίσης στο έδαφός της drones.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κρεβί Ρι (κεντρική Ουκρανία) σε ρωσικό πλήγμα εναντίον πολιτικής υποδομής, ανέφεραν νωρίτερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδουν πως ακούστηκαν τρεις σειρές εκρήξεων στο Κίεβο· παραμένει άγνωστο αν επρόκειτο για καταρρίψεις στόχων ή πλήγματα.

«Μην αψηφάτε τους συναγερμούς, αναζητήστε καταφύγιο», προειδοποίησε η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram τους πολίτες.

Μαζική επίθεση

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στο Κίεβο, καθώς τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας αναπτύχθηκαν για να αποκρούσουν μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή.

«Εντοπίστηκε κίνηση εχθρικών UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη)!», ανέφερε η διοίκηση η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν στην περιοχή», προσέθεσε.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως από Ουκρανούς αξιωματούχους πως τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και πέντε μπορεί να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια μετά από χτύπημα ρωσικού πυραύλου, ο οποίος έπληξε ένα ξενοδοχείο στην πόλη της κεντρικής Ουκρανίας, Κρίβι Ριχ.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται, δήλωσε ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας του Κρίβι Ριχ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο οι ρωσικές δυνάμεις δεν στοχεύουν μη στρατιωτικούς στόχους στις επιθέσεις τους στην Ουκρανία.

Οι κάτοικοι στα καταφύγια

«Μαζική» επίθεση με πυραύλους και drones πραγματοποίησε η Ρωσία, στοχεύοντας τις ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ατόμων και προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε πολλές πόλεις.

«Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στα περισσότερα από δυόμισι χρόνια πολέμου», χαρακτήρισε την μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι.

Οι επιδρομές περιλάμβαναν «πάνω από 100 πυραύλους διαφόρων τύπων και περίπου 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς τες ως «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις» στα περισσότερα από δυόμισι χρόνια πολέμου.

?? KYIV????Ngu?i dân th? dô trong cu?c t?n công c?a quân xâm lu?c dã hát trên tàu di?n ng?m: "Làm sao b?n không yêu, Kyiv c?a tôi"???? ??????????#UkraineWar????? ?? KYIV????Residents of the capital during the attack of the invaders sang in the… pic.twitter.com/j7mqjFrnbb — WeSupportFreedom (@Support4Freedom) August 26, 2024

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι εντόπισε δεκάδες πυραύλους και drones που στόχευαν σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας, από τις ανατολικές εμπόλεμες ζώνες του Χάρκοβο και του Ντνίπρο μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Οδησσού, καθώς και την πρωτεύουσα Κίεβο.

Ως αποτέλεσμα των πληγμάτων, που επικεντρώθηκαν κυρίως σε μη στρατιωτικές ενεργειακές υποδομές, αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος και νερού σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων κάποιων συνοικιών της πρωτεύουσας.

Ο διοικητής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, Μυκόλα Ολέστσουκ, ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 127 πυραύλους, από τους οποίους οι 102 αναχαιτίστηκαν. Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επίσης 109 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

With Putin's missle launchers and airfields under US protection, this is life for Ukrainians. pic.twitter.com/5FBdqAUmNl — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 26, 2024

Στο κέντρο του Κιέβου, οι αντιαεροπορικές σειρήνες ηχούσαν κατά τη διάρκεια της πρωινής αιχμής, αναγκάζοντας πολλούς ανθρώπους να καταφύγουν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό. Στη δυτική πόλη Λούτσκ, μια πολυκατοικία υπέστη ζημιές, ενώ υπήρξαν αναφορές για θύματα σε πέντε περιοχές.

Kyiv! Just look at the number of people hiding in the subway during the russian attack. pic.twitter.com/uYlJEDRGJW — Jürgen Nauditt ???????? (@jurgen_nauditt) August 26, 2024

Ο πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε ότι 15 περιφέρειες υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των επιδρομών, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι ο τομέας της ενέργειας επλήγη σοβαρά. Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι η Ρωσία είχε επίσης στοχοθετήσει ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιοχή του Κιέβου. Ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Andriy Sybiha, δήλωσε στο X ότι «η σημερινή ρωσική επίθεση… στόχευσε τις πολιτικές υποδομές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του υδροηλεκτρικού σταθμού του Κιέβου».

????????Video of the arrival at the Kyiv hydroelectric power station pic.twitter.com/qXMCc3rTDa — Z.O.V Military (@WarHunter2222) August 26, 2024

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εκτόξευσε «μαζική επίθεση με όπλα ακριβείας σε κρίσιμες εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών».

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα στοχοθετήσει τις υποδομές αυτές τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, ελλείψεις τροφίμων και ανησυχία για ελλείψεις ενέργειας τον ερχόμενο χειμώνα.

Η επίθεση συνέβη δύο ημέρες μετά τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα είχε προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο ρωσικής επίθεσης γύρω από την ημερομηνία αυτή.

Ο Ζελένσκι έκανε έκκληση για βοήθεια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα τη βοήθεια των αεροπορικών δυνάμεων των Ευρωπαίων γειτόνων της για να καταστρέψει το Κίεβο τα κύματα ρωσικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), τα οποία έπληξαν ξανά σήμερα μαζικά τη χώρα του.

«Σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να προστατεύσουμε ζωές αν οι αεροπορικές δυνάμεις των Ευρωπαίων γειτόνων μας συνεργάζονταν με τα F-16 μας και με την αντιαεροπορική μας άμυνα», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Telegram, ζητώντας «λύσεις».

«Αν αυτή η ενότητα λειτούργησε τόσο καλά στη Μέση Ανατολή, θα έπρεπε να λειτουργήσει επίσης και στην Ευρώπη», πρόσθεσε, αναφερόμενος προφανώς στη βοήθεια που προσέφεραν στο Ισραήλ οι δυτικοί σύμμαχοί του για να απωθήσει πρόσφατες αεροπορικές επιθέσεις.

«Η Αμερική, η Βρετανία, η Γαλλία και άλλοι εταίροι έχουν τη δύναμη να μας βοηθήσουν να σταματήσουμε αυτόν τον τρόμο. Έχουμε ανάγκη από λύσεις», σημείωσε.

Currently, across the country, efforts are underway to eliminate the consequences of the Russian strike. This was one of the largest attacks – a combined strike, involving over a hundred missiles of various types and around a hundred “Shaheds.” Like most Russian strikes before,… pic.twitter.com/0qNTGR98rR — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 26, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters