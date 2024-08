Συναγερμός στην Ουκρανία: Η Ρωσία βομβαρδίζει με πυραύλους και drones - ΒΙΝΤΕΟ

«Η ουκρανική πολεμική αεροπορία επιβεβαιώνει την απογείωση (βομβαρδιστικών Τουπόλεφ) Tu-95MS από την αεροπορική βάση Ένγκελς (σ.σ. της νοτιοδυτικής Ρωσίας). Πύραυλοι ενδέχεται να εισέλθουν στον ουκρανικό εναέριο χώρο σε περίπου δυο ώρες», ανέφερε γύρω στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν πως κατευθύνονται επίσης στο έδαφός της drones.

Video of the arrival of the missile at the Kyiv hydroelectric power station

(left picture is the arrival of the missile to the right are the damages)