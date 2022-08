Συναγερμός στις ΗΠΑ: Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του σε οδόφραγμα στο Καπιτώλιο και άρχισε να πυροβολεί

«Επί του παρόντος, δεν φαίνεται ότι ο άντρας είχε στοχοποιήσει κάποιο μέλος του Κογκρέσου. Τα μέλη του Κογκρέσου βρίσκονται σε διακοπές, ενώ δεν φαίνεται να έγινε χρήση όπλων από τους αστυνομικούς», ανακοίνωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου.

In #Washington, a man crashed his car into a fence near the Capitol, shot in the air and killed himself

The incident occurred around 4 a.m. local time. It is reported that the man shot himself as police approached him. pic.twitter.com/sI0WfRpOe5