Συναγερμός στο Βελιγράδι: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών - Τραυματίστηκε μια γυναίκα

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την ίδια στιγμή, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος που πραγματοποιούσε καθιστική διαμαρτυρία. Το όχημα χτύπησε δύο γυναίκες γιατρούς που μαζί με συναδέλφους τους είχαν βγει στον δρόμο μπροστά από το νοσοκομείο που εργάζονται για να τηρήσουν σιγή 15 λεπτών στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

Ήταν το τρίτο ανάλογο περιστατικό που συμβαίνει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στα δύο προηγούμενα περιστατικά κατά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις δύο γυναίκες παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν.

Η πορεία θα φτάσει σήμερα το βράδυ στο Νόβι Σαντ και θα τηρηθεί 15 λεπτών σιγή για το σιδηροδρομικό με το σύνθημα «Ένα βήμα πιο κοντά στη δικαιοσύνη». Ενώ συμπλήρωνονται τρεις μήνες από την τραγωδία θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση φοιτητών και πολιτών, ενώ στη συνέχεια οι φοιτητές θα αποκλείσουν τρεις γέφυρες στον ποταμό Δούναβη που περνά από την πόλη.

#Serbia ????: once again a protester got hit by a car during strikes in #Belgrade

Sadly this is not an isolated incident. Violence against protesters by government supporters is on the rise ever since #Vucic questioned whether drivers that hit protesters should be held responsible pic.twitter.com/RPDmQEnlrj