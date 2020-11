Συναγερμός στο Βερολίνο: Οι πρώτες εικόνες από το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στην πύλη της καγκελαρίας

Ο οδηγός τέθηκε άμεσα υπό κράτηση από την φρουρά της Καγκελαρίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, οι οποίες ωστόσο δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Η γύρω περιοχή έχει ήδη αποκλειστεί. Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδίδουν αυτή την ώρα τα γερμανικά ΜΜΕ, ο οδηγός βρίσκεται δίπλα στο αυτοκίνητο και κάθεται σε αναπηρικό κάθισμα.

A car was seen crashing into the gate of the office of German Chancellor Angela Merkel in Berlin, @Reuters witness said https://t.co/ryOYEUpIVj