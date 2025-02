Συναγερμός στο Δουβλίνο: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να πάνε στα σπίτια τους και να μείνουν μέσα, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην γωνία των οδών Oxmantown Road και την Niall Street, στο Δουβλίνο, όπου είχε αναφερθεί μαχαίρωμα.

Four people stabbed in the neck stoneybatter, Dublin. pic.twitter.com/cZXXO689pS

Ένας ύποπτος συνελήφθη στη συνέχεια σε κοντινή απόσταση στο Manor Place μετά από έρευνα της αστυνομίας. Όταν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί είχε καλυμμένο το πρόσωπό του. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη σε σχέση με το περιστατικό. “Δεν υπάρχει συνεχιζόμενος κίνδυνος για το κοινό αυτή τη στιγμή”, ανέφερε η ανακοίνωση.

Πηγές της αστυνομίας απέρριψαν τις υποψίες ότι ένας άλλος ύποπτος μπορεί να είναι ακόμη ελεύθερος. Πιστεύεται ότι τα μαχαιρώματα συνέβησαν σε τρία σημεία στη North Circular Road, στην Oxmantown Road και στην Ben Eadair Road.

Four people stabbed in the neck in STONEYBATTER, DUBLIN

Attack happened at around 3pm on Sunday on Oxmantown Road and Niall Street in Stoneybatter

Suspect is in custody#Stoneybatter#Dublin#Irelandpic.twitter.com/hhYx6n4xxB