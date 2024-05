Συναγερμός στο Ιράν: Ατύχημα με ελικόπτερο από το κομβόι του προέδρου Ραΐσι

Υπενθυμίζεται ότι ο Ραΐσι βρισκόταν στο Αζερμπαϊτζάν νωρίς την Κυριακή για να εγκαινιάσει ένα φράγμα με τον Αζέρο πρόεδρο Ιλχάμ Αλίεφ. Το φράγμα είναι το τρίτο που έχτισαν τα δύο κράτη στον ποταμό Άρας.

Περισσότερα σε λίγο...

Incident Reported for Helicopter Carrying Iranian President

Reports indicate that the helicopter carrying Ebrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of #Iran, has experienced an incident in East Azerbaijan.

However, some of the president's companions on this helicopter… pic.twitter.com/pwr0R3Qtze