Συναγερμός στο Ιράν: Ατύχημα με το ελικόπτερο του προέδρου Ραΐσι

Με τον Ραΐσι ταξίδευαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν και άλλοι αξιωματούχοι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ένας αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης χρησιμοποίησε τη λέξη «σύγκρουση» για να περιγράψει το περιστατικό, αλλά παραδέχτηκε σε μια ιρανική εφημερίδα ότι δεν είχε φτάσει ακόμη ο ίδιος στο σημείο.

Incident Reported for Helicopter Carrying Iranian President

Reports indicate that the helicopter carrying Ebrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of #Iran, has experienced an incident in East Azerbaijan.

However, some of the president's companions on this helicopter… pic.twitter.com/pwr0R3Qtze