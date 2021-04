Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Πέθανε ο ένας από τους 2 αστυνομικούς που παρέσυρε αυτοκίνητο - Νεκρός και ο οδηγός - ΒΙΝΤΕΟ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ένας από τους δύο τραυματίες αστυνομικούς υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Το συμβάν «δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία, αλλά προφανώς θα συνεχίσουμε τις έρευνες», εξήγησε ο Ρόμπερτ Κόντι, ο ασκών χρέη αρχηγού της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον.

Δεκάδες αστυνομικά οχήματα, με διακριτικά και χωρίς, έσπευσαν στο εμβληματικό κτίριο αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν – που έφερε στο μυαλό όλων μνήμες από όσα συνέβησαν στις 6 Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες διαδηλωτές, υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εισέβαλαν στο συγκρότημα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τα κίνητρα του δράστη. Είναι άγνωστο αν έχει ταυτοποιηθεί, πάντως τα στοιχεία του δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

«Σαφέστατα, ήταν κάποιος που προσπαθούσε ενεργά να εκδικηθεί κάποιον ή κάτι. Απλώς δεν ξέρουμε ακόμη και για αυτό έχουμε την ευθύνη να ερευνήσουμε για να το διαλευκάνουμε», πρόσθεσε ο Κόντι.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Καπιτώλιο είχαν αποκλειστεί από την αστυνομία. Ένα ελικόπτερο πετούσε πάνω από την περιοχή και οι αρχές ζήτησαν από τους φιλοπερίεργους περαστικούς να απομακρυνθούν. Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται δύο άνθρωποι πάνω σε φορεία, να μεταφέρονται σε ασθενοφόρα.

Στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν μέσα στο Καπιτώλιο ζητήθηκε να μην πλησιάζουν στα παράθυρα.

Δεκάδες μέλη της Εθνοφρουράς, που σταθμεύουν στο Καπιτώλιο μετά την επίθεση του Ιανουαρίου, αναπτύχθηκαν γρήγορα στην περιοχή και γύρω από το συγκρότημα.

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες οι αρχές είχαν ξεκινήσει να απομακρύνουν την εξωτερική περίφραξη με τα συρματοπλέγματα που είχε τοποθετηθεί γύρω από το Καπιτώλιο μετά τις 6 Ιανουαρίου.

Το διάστημα αυτό, βουλευτές και γερουσιαστές είναι σε διακοπές, όμως ορισμένα μέλη των επιτελείων τους, υπάλληλοι και δημοσιογράφοι βρίσκονταν στον χώρο. Ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν μέσα στο Καπιτώλιο βιντεοσκόπησε ένα ελικόπτερο το οποίο πέταξε για λίγα λεπτά πάνω από το κτίριο, μετά το συμβάν.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εξάλλου ότι τη στιγμή της σύλληψης του υπόπτου ακούστηκαν πυρά, όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν τραυματίστηκε κανείς.

