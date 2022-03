Συναγερμός στο Κίεβο: «Aναμένεται επίθεση από τη Λευκορωσία απόψε το βράδυ» -LIVE εικόνα

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, ο λευκορωσικός στρατός μπορεί να ξεκινήσει την εισβολή στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) της 11ης Μαρτίου» ανέφερε το Κέντρο, που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Πληροφοριών.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Kyiv Independent, επικαλούμενο τις πληροφορίες του Κέντρου Στρατηγικών Επικοινωνιών και Ασφάλειας Πληροφοριών της Ουκρανίας, οι δυνάμεις της Λευκορωσίας ενδέχεται να εξαπολύσουν επίθεση εντός των επόμενων ωρών.

??Belarus may launch attack on Ukraine today, on March 11.

According to Ukraine’s Center for Strategic Communications and Information Security, Belarusian forces may launch an assault against Ukraine at 9 p.m.