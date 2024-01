Λίβανος: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς

Η επίθεση στόχευε αξιωματούχο της Χαμάς και είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα εκ των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης, ο Σάλαχ αλ Αρούρι, δεύτερος στην ιεραρχία του κινήματος μετά τον Ισμαήλ Χανίγια, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους ασφαλείας.

Explosion in southern Beirut suburb of Dahiyeh - two security sources https://t.co/skXmcmdZWQ pic.twitter.com/CWKudq8nER

BREAKING: BEIRUT BLAST IS A POSSIBLE ASSASSINATION OF A KEY HAMAS MEMBER pic.twitter.com/scIVp8oEwO

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος οι συγκρούσεις περιορίζονται στη συνοριακή γραμμή Ισραήλ – Λιβάνου ενώ έχουν σκοτωθεί και άμαχοι στον Λίβανο καθώς και δημοσιογράφοι.

Breaking: A major explosion right now in Beirut Lebanon, reports that it was a targeted hit on someone senior pic.twitter.com/0ezddEvdEX

Τις τελευταίες ημέρες οι συγκρούσεις αυτές έχουν ενταθεί και αυξάνονται οι φόβοι για περιφερειακή κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα.

??BREAKING: MAJOR EXPLOSION IN DAHIEH, BEIRUT

Fears this could be an Israeli airstrike or drone strike. If so, this will be the first Israeli strike in Beirut since the 2006 war.

This comes after the Israeli Minister of Defense stated:

"The finger is on the trigger, and we… pic.twitter.com/RJgm7CJinH