Συναγερμός στο Λονδίνο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που μαχαίρωσε πολίτες - Πληροφορίες ότι φέρει και εκρηκτικά

Συναγερμός έχει σημάνει τα τελευταία λεπτά στο Λονδίνο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Skynews οι αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν άνδρα σε πολυσύχναστο δρόμο στην περιοχή Streatham.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι πολλά άτομα έχουν τραυματιστεί από επίθεση με μαχαίρι, αλλά έως τώρα δεν υπάρχει επιβεβαίωση από επίσημα χείλη.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το περιστατικό, εντούτοις μέσω των social media ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Οι πρώτες εικόνες που έρχονται από το σημείο απεικονίζουν έναν άνδρα πεσμένο στο πεζοδρόμιο.

WATCH LIVE: Several people have been stabbed and a man has been shot dead in a terror attack in #Streatham, London https://t.co/9gzzwz0OzO — Sky News (@SkyNews) February 2, 2020

Η μητροπολιτική αστυνομία σε ανάρτησή της στο twitter κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε πολυσύχναστο δρόμο του Στρέιθαμ και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον πυροβόλησαν. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρει εκρηκτικά στο στήθος του.

Update: Video of the scene in London where police have shot and killed a man following a stabbing. #Streatham#London#Shootingpic.twitter.com/ErAwx5V2v0 — Breaking News (@NewsAlertUK_) February 2, 2020

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και δυνάμεις ασφαλείας. Αναφορές στο twitter κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police.#streatham#newspic.twitter.com/sx7HxSDDMc — Gabriel Vigo (@gabzvigo) February 2, 2020