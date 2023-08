Συναγερμός στο Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Βρετανικό Μουσείο

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο LBC ότι είδε έναν άνδρα με ένα «μεγάλο μαχαίρι να εμφανίζεται θυμωμένος» και να «μιλάει μόνος του» πριν μαχαιρώσει έναν φαινομενικά τυχαίο «τουρίστα» στο χέρι.

«Ήμουν στην ουρά με τη φίλη μου και έναν φίλο. Η φίλη μου χτυπήθηκε στην πλάτη από ένα κινητό τηλέφωνο. Μετά κοίταξε πίσω για να δει ποιος το έκανε. Και είδα έναν άνδρα να παίρνει ένα μεγάλο μαχαίρι από την τσάντα του, με πολύ θυμωμένη έκφραση στο πρόσωπο. Και άρχισε να γρονθοκοπεί έναν νεαρό άνδρα κοντά του», ανέφερε ο μάρτυρας

Police rush to British Museum after knife attack as victim rushed to hospital https://t.co/d64veTORc8