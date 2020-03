Συναγερμός στο Λονδίνο - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Λονδίνου Elephant and Castle και ερευνάται το περιεχόμενο ενός αυτοκινήτου, έγραψε στο Twitter ένας δημοσιογράφος του BBC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η αρχή των δημόσιων μεταφορών της βρετανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε έναν συναγερμό ασφαλείας έξω από το μετρό του Elephant and Castle και ότι ένας δρόμος στην περιοχή έκλεισε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά "εξαιτίας ενός περιστατικού των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών".

Εξαιτίας του περιστατικού διακόπηκαν τα δρομολόγια στη γραμμή του λονδρέζικου υπογείου Bakerloo ανάμεσα στο Elephant & Castle και στο Lambeth North.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι γνωρίζει το συμβάν αλλά δεν έχει περισσότερες πληροφορίες.

reporting live from elephant and castle: roundabout closed, nearby buildings evacuated, cute police doggos everywhere pic.twitter.com/9m8zclEKHb