Συναγερμός στο Λονδίνο: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά - ΒΙΝΤΕΟ

Τρία εμπορικά, που βρίσκονταν κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, κοντά στον σταθμό Elephant & Castle, παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως και έξι οχήματα και ένας τηλεφωνικός θάλαμος, έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter, που κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να κλείσουν τα παράθυρά τους.

Μεταξύ των βίντεο, που ανήρτησε στο Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου, υπάρχει ένα όπου καταγράφεται μια εντυπωσιακή έκρηξη.

«Το περιστατικό δεν θεωρείται τρομοκρατικής φύσης», σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, η οποία προχώρησε στο κλείσιμο πολλών δρόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία των συγκοινωνιών, ο σταθμός εκκενώθηκε και οι συρμοί δεν σταματούν.

Όπως γνωστοποίησε το σιδηροδρομικό δίκτυο National Rail, αναμένονται ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια έως απόψε το βράδυ.

Μεγάλη φωτια κοντά σε σταθμό μετρό

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό Elephant and Castle, στο νότιο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να υψωθούν φλόγες και σύννεφα μαύρου καπνού στον ουρανό, πάνω από τη βρετανική πρωτεύουσα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε πως 10 πυροσβεστικά οχήματα και 70 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή της πυρκαγιάς, εξαιτίας της οποίας δρομολόγια τρένων χρειάστηκε να αλλάξουν πορεία.

Οι αρχές «έκλεισαν δρόμους και συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να μην ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες», σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία μαύρος καπνός είναι ορατός στον ουρανό και κατόπιν μια μπάλα φωτιάς υψώνεται από το σημείο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο Sky News, τρεις εμπορικές μονάδες έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, όπως και 4 αυτοκίνητα κι ένας τηλεφωνικός θάλαμος.

Μάρτυρες μάλιστα ισχυρίζονται ότι άκουσαν και έκρηξη. Ένας μάρτυρας έγραψε στο Twitter: «Ο καπνός έχει καλύψει την περιοχή. Κάτω από το σταθμό υπάρχουν πολλά μικρά καταστήματα και εστιατόρια που τώρα έχουν καλυφθεί από πυκνό μαύρο καπνό. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά πληρώματα έχουν φτάσει στο σημείο».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Υπάρχουν αναφορές για πυκνό καπνό, τον οποίο ακολούθησε έκρηξη».

