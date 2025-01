Συναγερμός στο Λούβρο: «Κινδυνεύουν» τα έργα τέχνης από διαρροές, φθορές και συνωστισμό

Πολλαπλασιάζονται οι ζημιές στο Μουσείο του Λούβρου

Στο εν λόγω υπόμνημα, η Ντε Καρ προειδοποιεί για τον «πολλαπλασιασμό των ζημιών στους χώρους του μουσείου, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση». Επιπλέον, ορισμένοι χώροι «δεν είναι πλέον στεγανοί, ενώ άλλοι παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη διατήρηση των έργων τέχνης», πρόσθεσε.

Επισημαίνοντας τα δημοσιονομικά προβλήματα της γαλλικής κυβέρνησης και το επικείμενο κλείσιμο του Μουσείου Πομπιντού για ανακαίνιση, η Ντε Καρ δήλωσε ότι το Λούβρο χρειάζεται, ωστόσο, μια αναμόρφωση που είναι πιθανό να είναι δαπανηρή και τεχνικά περίπλοκη, επισημαίνει το δημοσίευμα της Guardian.

Συνολικά, 8,7 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν πέρυσι τις φημισμένες αίθουσές του -περίπου διπλάσιος αριθμός από αυτόν για τον οποίο είχε σχεδιαστεί-, και η Ντε Καρ εξέφρασε την ανησυχία της για την ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη. Η δημοτικότητα του Λούβρου προκαλεί «φυσική καταπόνηση» στο ιστορικό κτίριο, ενώ οι επισκέπτες δεν έχουν χώρους «για να κάνουν ένα διάλειμμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Οι επιλογές φαγητού και οι χώροι υγιεινής είναι ανεπαρκείς σε όγκο, υπολείπονται κατά πολύ των διεθνών προτύπων. Η σήμανση χρειάζεται επίσης πλήρη επανασχεδιασμό», συνέχισε στο υπόμνημα.

Ακόμα και η πιο σύγχρονη προσθήκη του μουσείου -μια γυάλινη πυραμίδα που σχεδιάστηκε από τον Κινεζοαμερικανό αρχιτέκτονα Λέο Μινγκ Πέι και εγκαινιάστηκε το 1989- δέχτηκε αυστηρή κριτική λόγω των «μεγάλων ελλείψεών» της. Χρησιμοποιήθηκε από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, για ένα επίσημο δείπνο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι τον περασμένο Ιούλιο, αλλά η Ντε Καρ δήλωσε ότι γινόταν σαν «θερμοκήπιο» τις ζεστές ημέρες, «αφιλόξενο» και θορυβώδες.

Le musée du Louvre est saturé de visiteurs

Le plus grand musée du monde a de plus en plus de difficultés à absorber ses près de 9 millions de visiteurs par an.

Il faut parfois jouer des coudes pour voir les chefs-d’œuvre des lieux.

