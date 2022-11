Συναγερμός στο Μέριλαντ: Τουλάχιστον 12 τραυματίες μετά από έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών - Βίντεο

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό ενοίκων.

Bystander video shows the arrival conditions @mcfrs encountered at Quince Orchard apartments after an explosion with fire injured roughly a dozen residents. pic.twitter.com/n5GUvKHh8l

Τμήμα του συγκροτήματος κατοικιών κατέρρευσε λόγω της ισχυρής έκρηξης, τα αίτια της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

At least 10 people — including four children — were taken to the hospital Wednesday following an explosion at an apartment complex in Gaithersburg, Maryland. https://t.co/o9EuGMmZOn