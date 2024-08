Συναγερμός στο Μινσκ από την προέλαση του Κιέβου στο Κουρσκ - «Οι Ουκρανοί μπορεί να επιτεθούν και σε εμάς»

Σύμβουλος Κρεμλίνου: Το ΝΑΤΟ βοήθησε την Ουκρανία να επιτεθεί στο Κουρσκ

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Νικολάι Πάτρουσεφ δήλωσε σήμερα ότι η Δύση και η υπό τις ΗΠΑ συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι άμεσα αναμιγμένες στον σχεδιασμό της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Ουκρανίας στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Η αστραπιαία έφοδος στη Ρωσία ξεδιπλώθηκε στις 6 Αυγούστου, όταν χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες διέσχισαν τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας καταφέρνοντας ισχυρό πλήγμα στον στρατό του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και δυτικές δυνάμεις, που θέλουν να αποτρέψουν μια άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία, δήλωσαν πως η Ουκρανία δεν είχε ενημερώσει προηγουμένως και πως η Ουάσινγκτον δεν είχε καμία ανάμιξη στην επιχείρηση, αν και οπλισμός που έδωσαν οι Βρετανία και οι ΗΠΑ φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος.

Ο Πάτρουσεφ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Izvestia, απέρριψε τις δηλώσεις των Δυτικών.

«Η επιχείρηση στην περιφέρεια Κουρσκ είχε επίσης σχεδιασθεί με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ και δυτικών ειδικών υπηρεσιών», δήλωσε ο Πάτρουσεφ, σύμφωνα με την εφημερίδα, χωρίς να παρέχει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

«Χωρίς τη συμμετοχή και την άμεση υποστήριξή τους, το Κίεβο δεν θα είχε ριψοκινδυνεύσει στο ρωσικό έδαφος».

Οι δηλώσεις ενός από τους πλέον επιδραστικούς «πολεμιστές του Ψυχρού Πολέμου» του Κρεμλίνου σημαίνουν πως η πρώτη έφοδος σε ρωσικό έδαφος την οποία έχει παραδεχθεί το Κίεβο αφότου η Μόσχα έστειλε τις δυνάμεις της στην Ουκρανία το 2022 φέρει υψηλό κίνδυνο κλιμάκωσης.

«Οι προσπάθειες της Ουάσινγκτον έχουν δημιουργήσει όλα τα προαπαιτούμενα προκειμένου η Ουκρανία να χάσει την κυριαρχία της και τμήμα των εδαφών της», είπε ο Πάτρουσεφ.

