Συναγερμός στο Μόναχο: Νεκρός ένοπλος που πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών

Ο άνδρας που συμμετείχε νωρίτερα σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία έξω από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό στο Μόναχο υπέκυψε στο μεταξύ στα τραύματά του, δήλωσε πριν από λίγο ο υπουργός Εξωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 09:00 (τοπική ώρα) ένας άνδρας με μακρύκανο όπλο έφθασε μπροστά στο Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό και πυροβόλησε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο φυλάκιο μπροστά από το κτίριο. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και τραυμάτισαν θανάσιμα τον δράστη, ενώ πολύ γρήγορα βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, καθώς στο γειτνιάζον κτίριο στεγάζεται το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ, το οποίο επίσης φυλάσσεται. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, στην ανταλλαγή πυρών συμμετείχαν αρχικά πέντε αστυνομικοί, ενώ δεν υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες για την ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο άνδρας έδρασε μόνος και δεν αναζητά τυχόν συνεργούς. Η επιχείρησή της ωστόσο συνεχίζεται, με την συνδρομή και ελικοπτέρου.

Το περιστατικό συμπίπτει με την σημερινή επέτειο της επίθεσης Παλαιστινίων εναντίον ισραηλινών αθλητών στο ολυμπιακό χωριό κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972 και στο κτίριο του ισραηλινού προξενείου βρίσκονταν πολύ λίγοι εργαζόμενοι. Από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έγινε γνωστό ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Υπ. Εσωτερικών: Η προστασία των ισραηλινών και εβραϊκών θεσμών στην Γερμανία ύψιστη προτεραιότητα

Η προστασία των ισραηλινών και εβραϊκών θεσμών στην Γερμανία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την χώρα, διαβεβαίωσε πριν από λίγο η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, αναφερόμενη στο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα με την ανταλλαγή πυροβολισμών έξω από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό στο Μόναχο, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ.

Η κυρία Φέζερ ευχαρίστησε την αστυνομία του Μονάχου για την άμεση επέμβασή της και ζήτησε να μην γίνονται εικασίες σχετικά με την ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος στο μεταξύ κατέληξε.